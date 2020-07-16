MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İslam ve Hz. Muhammed için çirkin paylaşımda bulunan kişi tutuklandı
ABONE OL
16.07.2020 - 00:32 | | AA

İslam ve Hz. Muhammed için çirkin paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İslam ve Hz. Muhammed için çirkin paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

    FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu

    Bakanlık acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Kurban Bayramı'na az bir zaman kala başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

    Kurban Bayramı'na az bir zaman kala başladı! İstanbul'a giriş yaptılar

    Sıradaki Haber