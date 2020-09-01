İslam’ın azmi engel tanımadı

İslam’ın azmi, Türkiye’nin dört yanında eğitim mücadelesi veren yüzbinlerce engelliye de umut kaynağı oldu.

Vekilden çağrı

Olkun ailesini evlerinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İslam’ın SMA hastalarının özel tekerlekli sandalyesi ile derslere katılabilmesi için gerekli altyapının Eğitim Fakültesi’nde hazırlanması için ESOGÜ Rektörlüğüne çağrıda bulundu.

Doğuştan beri SMA TIP2 hastası olan ve tekerlekli sandalye yaşamını sürdüren İslam Olkun, ilk öğretiminin ardından liseyi açıktan tamamladı. Açıköğretim Fakültesi’nin 4 yıllık Kamu Yönetimi bölümünü önümüzdeki hafta bitirmeye hazırlanan İslam, bu yıl bir başka başarıya daha imza attı. Olkun, üniversite sınavında ilk 40 bine girerek, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İslam ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti. Çakırözer, İslam’ın azim ve başarısının herkese örnek olduğunu belirterek, “İslam’ın okuma azmi ve kararlılığı müthiş. Tebrik ediyorum. İslam bu başarısıyla azmin, kararlılığın önünde hiçbir engelin bulunamayacağını hepimize gösterdi” diye konuştu.

Asansör isteği

İslam da, “Kazandığım bölüme gidip baktım. Eğitim Fakültesi engellilerin erişimine uygun değil. Şimdi ya bir asansör yapılması ya da alt yapının benim geliş gidişime uygun hale getirilmesi gerekli. Daha erişilebilir bir toplum ve sosyal hayat yarattığımızda, engellilerin hayata katılımı kolay olacaktır” dedi.

‘Rektörlükle görüştüm’

Çakırözer de, İslam’ın okuluna rahat bir şekilde gidip gelebilmesi için üniversite yönetimi ile iletişime geçti. Çakırözer, “Rektörlük ile görüştüm. Üniversitenin bu konuda her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum” dedi.