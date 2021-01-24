İsmail Cem ve Gaffar Okkan için tören düzenlenecek

15 Şubat 1940’ta İstanbul’da doğan Cem, 2007’de akciğer kanserine yenik düşmüştü. Gazetecilik yaptığı süreçte, 1985’te Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) yönetimine girerek siyasete adım atan Cem; 1995’te Kültür Bakanı, 1997’de ise DSP’nin başını çektiği 55. Hükümet’te Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 2002’de DSP’den istifa ederek, Yeni Türkiye Partisi’ni (YTP) kurdu. Partisinin beklenen ilgiyi görmemesi üzerine 2004’te partisini kapatarak CHP’ye katıldı.



Diyarbakır’da 142 çocuk onun adını yaşatıyor



Diyarbakır’da 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmuyor. Görev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran ve yediden yetmişe her yaştan insanla dost olan Okkan Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu. Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eden, vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, dar gelirli ailelerin çocuklarının okutulması için de destek verdi. Diyarbakırlılar da bir kahraman olarak gördükleri Okkan’ın ismini yeni doğan çocuklarında yaşatıyor. Kentte “Ali Gaffar” ismini taşıyan 142 çocuktan bazısı, Okkan’ı her yıl ölüm yıl dönümünde Sakarya’daki mezarı başında yad ediyor.