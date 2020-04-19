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19.04.2020 - 15:38 | | DHA

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelen bilgilere göre; İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu’nun bir haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa Cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de bu hastanede tedavi görüp evine geçtiği, fakat doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye getirilerek normal serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

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