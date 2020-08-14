Ispanaklı kiş tarifi nedir? Ispanaklı kiş nasıl yapılır?

Ispanak severlerin öğrenmek istediği ıspanaklı kiş için meraklı arayış başladı. Ispanağın her çeşidini sevenler için kiş tarifini haberimizde paylaştık. İşte ıspanaklı kiş tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

ISPANAKLI KİŞ TARİFİ

Malzemeleri:

Kiş Hamuru İçin:



1 su bardağıun

2 yemek kaşığıtereyağı

1 tutamtuz

1/2 su bardağısu



Ispanaklı Dolgu İçin:



1 demetıspanak

1 yemek kaşığıtereyağı

1,5 paketkrema

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığıkarabiber

1 adetyumurta

4 dilimhellim peyniri



Ispanaklı Kiş Tarifinin Püf Noktası



Çatalla tart kalıbına minik delikler açmak, hamurun tabanının pişerken fazla kabarmamasını sağlar.

Ispanaklı Kiş Tarifinin Pişirme Önerisi



Kiş pişerken 10 dakika sonra üzerine rendelenmiş kaşar ilave ederek pişirmeye devam edebilirsiniz.

Ispanaklı Kiş Tarifi Nasıl Yapılır?



Kiş Hamurunun Hazırlanması İçin: Unu geniş bir kabın içine eleyin.

Diğer malzemeleri ilave edip, hamuru yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

İç Dolgunun Hazırlanışı: Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Ispanakları tereyağında soteleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ile aromalandırın.

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Ispanaklar soğuduktan sonra, krema, yumurta ilave edip harcı karıştırın.

Kiş hamurunu, tart kalıbına yerleştirin. Çatalla minik delikler açın. Dolguyu dökün, hellim peynirlerini küp küp doğrayın ve dolgunun üzerine ilave edin. 15-20 dakika pişirin.