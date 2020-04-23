Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt işsizlik ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zehra Zümrüt Selçuk, “Corona virüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. Bu açıklama ile birlikte 'İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği iban numarası nasıl İŞKUR'a verilir?' sorularına cevap arandı.

İŞSİZLİK MAAŞI İŞKUR'A NASIL VERİLİR?

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor.

İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını kolaylıkla çekebiliyor.