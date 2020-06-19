MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Adliyesi’nde memur pozitif çıktı
ABONE OL
19.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul Adliyesi’nde memur pozitif çıktı

İstanbul Adalet Sarayı’nda Tüketici Mahkemesi’nde bir memurun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkemenin iki hakimi ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Duruşma salonunun kapısına, “Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazısı asıldı.

İstanbul Adliyesi’nde memur pozitif çıktı
ELİF ALTIN İstanbul

 

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine dün sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.

Hakimler ve memurların evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından hakimlerin odaları, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi. Mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, “Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazısı asıldı.

Yoğunluk manşet olmuştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü adliyelerde eski çalışma sistemine dönülmüştü. İstanbul Adliyesi’nde mesainin ikinci gününde ciddi kalabalık dikkat çekmişti. Adliye giriş yapılan tüm kapılarda metrelerce kuyruklar oluşmuştu. Milliyet, adliyelerdeki kalabalağı “’Kovid davası’ daha sürer!” başlığıyla manşetten duyurmuştu.

Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karaköy’de ‘yeni normal’ denetimi

Karaköy’de ‘yeni normal’ denetimi

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

LGS ve YKS günleri ‘sınırlı’ yasak var

LGS ve YKS günleri ‘sınırlı’ yasak var

Sıradaki Haber