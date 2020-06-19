İstanbul Adliyesi’nde memur pozitif çıktı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine dün sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.

Hakimler ve memurların evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından hakimlerin odaları, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi. Mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, “Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazısı asıldı.

Yoğunluk manşet olmuştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü adliyelerde eski çalışma sistemine dönülmüştü. İstanbul Adliyesi’nde mesainin ikinci gününde ciddi kalabalık dikkat çekmişti. Adliye giriş yapılan tüm kapılarda metrelerce kuyruklar oluşmuştu. Milliyet, adliyelerdeki kalabalağı “’Kovid davası’ daha sürer!” başlığıyla manşetten duyurmuştu.