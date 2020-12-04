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04.12.2020 - 08:27 | | İHA

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı’nda yaşanan yoğun sis nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor. Bunun üzerine bir açıklama yapan Şehir Hatları, birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

“İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı”

    Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı kameradaKüçükçekmece’de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu.
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