05.12.2020 - 09:55 | | AA
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.