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26.09.2020 - 01:11 | | DHA

İstanbul Boğazı'nda teknelere corona virüs denetimi

İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi yapıldı. Denetimler sırasında ceza işlemi uygulanmazken, yolculara sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda teknelere corona virüs denetimi

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü ve İstanbul Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nca İstanbul Boğazı'nda koronavirüs tedbirleri kapmasında teknelere denetim yapıldı. Denetimde teknelerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler denetim yaptığı sırada, turistlerin toplu olarak teknelerdeki organizasyonlara katıldıkları görüldü. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teknelerdeki kişileri; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Parti veren ve düğün yapan teknelerdeki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı.

İstanbul Boğazında teknelere corona virüs denetimi

Personel listeleri ve tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evrakların da kontrol edildiği öğrenildi.

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