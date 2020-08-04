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04.08.2020 - 01:15 | | İHA

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere corona virüs denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botlarla İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı corona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik geniş çaplı korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Boğazda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere corona virüs denetimi

Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulayan ekipler, boğazda bulunan teknedeki vatandaşlar uyarılarda bulundu.

Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

Ekiplerin, İstanbul Boğazı'ndaki gezinti teknelerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin kontrolü ve ses denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere corona virüs denetimi

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere corona virüs denetimiİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botlarla İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
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