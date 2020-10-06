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06.10.2020 - 23:06 | | DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu. Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte mahalle esnaflarını dolaşıp sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı Kalekolu'nu ziyaret etti. Burada denetimde bulunan Aktaş, görevli polis ve amirlerle de sohbet etti.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gezintiye çıkan Emniyet Müdürü Aktaş, burada esnaflarla konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaştan kalekol ziyareti



Basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden huzur uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarındaki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada, her gece belirli saatlerde, belirli aralıklarla uygulamalarımız devam edecek. Gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 129 aranan şahıs alındı. Gece 00.00'a kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

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