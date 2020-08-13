İstanbul genelinde motosikletlilere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler plakasız, ruhsatsız ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik kentin çeşitli noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı.
Ekipler Kadıköy Şair Arşi Caddesi üzerinde yaptıkları denetimde durdurduğu motosikletlerin ruhsat, plaka, muayene ve trafik sigortasını sorguladı.
DENETİMİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI
Ekiplerin denetimini gören kasksız bir motosiklet sürücüsü ara sokağa girerek denetim noktasından kaçtı.
Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
Ağabeyinin darp ettiği genç kız ikinci kattan atladıAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı. İkinci kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.