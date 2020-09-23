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23.09.2020 - 21:18 | | DHA

İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur 2020/16 denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 16'ıncı Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik polisleri yer aldı. Ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de çevre güvenliğini alarak denetimlere destek verdi. 

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İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

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