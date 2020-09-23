İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 16'ıncı Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik polisleri yer aldı. Ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de çevre güvenliğini alarak denetimlere destek verdi.
Süleyman Soylu: "İkna metoduyla bu yıl 162 kişi teslim oldu"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunduBakan Soylu: "Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişiden biri yarın Diyarbakır'da ailesiyle buluşacak"- "Yarın 17. aile çocuğuyla buluşacak"- Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişi var. İkna metoduyla bu yıl 162 kişi teslim oldu"