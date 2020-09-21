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21.09.2020 - 01:53 |

İstanbul hava durumu 21 Eylül | Yağmur yağacak mı? - Metoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı

21 Eylül İstanbul hava durumu ile ilgili MGM'den beklenen açıklamalar ve uyarılar birbiri ardına geldi. Birkaç gündür havaların soğuması ve şiddetli olmayan yağışların başlamasıyla İstanbullular, yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını aramaya başladı...

İstanbul hava durumu 21 Eylül | Yağmur yağacak mı? - Metoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da 21 Eylül hava durumu belli oldu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul hava durumu 21 Eylül | Yağmur yağacak mı? - Metoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı

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