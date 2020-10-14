İstanbul hava durumu - Bugün hava nasıl? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri

İstanbul hava durumu nasıl? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri ne yönde? İşte 14 Ekim ve önümüzdeki 5 gün için yapılan son tahmnler...

SON DAKİK HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu bugün parçalı bulutlu 24 derece. İstanbul'da bugün yağış beklenmezken Perşembe ve Cuma günü de parçalı bulutlu bir hava hakim. Hafta sonu için ise Meteoroloji yağış tahmininde bulundu. Sıcaklıklar biraz daha düşecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL?



