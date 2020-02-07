İstanbul hava durumu | İstanbul'da Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sson tahminlere göre İstanbul'da bugün kar yağışlı bir havanın hakim olması beklendiği duyuruldu. Haftanın son iş gününde hava durumuna ilişkin araştırmalarını sürdüren vatandaşlar hafta sonu planlarını havanın durumuna göre şekillendirecek. Peki Hava durumu bugün ve hafta sonu İstanbul'da nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre bugün İstanbul'da kar yağışlı bir havanın haim olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında seyredeceği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu raporu ve ilçe ilçe hava sıcaklık değerleri...
İSTANBUL İLÇE İLÇE HAVA DURUMU RAPORU
Adalar 2-6 derece Kar Yağışlı
Arnavutköy 1-5 derece Kar Yağışlı
Ataşehir 1-5 derece Kar Yağışlı
Avcılar 2-5 derece Kar Yağışlı
Bağcılar 2-5 derece Kar Yağışlı
Bahçelievler 2-5 derece Kar Yağışlı
Bakırköy 0-6 derece Kar yağışlı
Başakşehir 0-5 derece Kar Yağışlı
Bayrampaşa 1-5 derece Kar Yağışlı
Beşiktaş 1-5 derece Kar Yağışlı
Beykoz 2-6 derece Kar Yağışlı
Beylikdüzü 2-6 derece Kar Yağışlı
Beyoğlu 1-5 derece Kar Yağışlı
Büyükçekmece 1-6 derece Kar Yağışlı
Çatalca -1 5 derece Kar Yağışlı
Çekmeköy 1-6 derece Kar Yağışlı
Esenler 1-5 derece Kar Yağışlı
Esenyurt 1-5 derece Kar Yağışlı
Eyüp 1-5 derece Kar Yağışlı
Fatih 2-6 derece Kar Yağışlı
Gaziosmanpaşa 1-5 derece Kar Yağışlı
Güngören -1 6 derece Kar Yağışlı
Kadıköy 3-6 derece Kar Yağışlı
Kağıthane 2-6 derece Kar Yağışlı
Kartal 2-7 derece Kar Yağışlı
Küçükçekmece 1-5 derece Kar Yağışlı
Maltepe 2-6 derece Kar Yağışlı
Pendik 1-5 derece Kar Yağışlı
Sancaktepe 1-6 derece Kar Yağışlı
Sarıyer 2-5 derece Kar Yağışlı
Silivri 0-6 derece Kar Yağışlı
Sultanbeyli 1-5 derece Kar Yağışlı
Sultangazi 0-5 derece Kar Yağışlı
Şile 2-6 derece Kar Yağışlı
Şişli 1-6 derece Kar Yağışlı
Tuzla 2-5 derece Kar Yağışlı
Ümraniye 1-5 derece Kar Yağışlı
Üsküdar 2-6 derece Kar Yağışlı
Zeytinburnu 0-6 derece Kar Yağışlı