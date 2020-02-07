İstanbul hava durumu | İstanbul'da Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre bugün İstanbul'da kar yağışlı bir havanın haim olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 ile 6 derece arasında seyredeceği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu raporu ve ilçe ilçe hava sıcaklık değerleri...

İSTANBUL İLÇE İLÇE HAVA DURUMU RAPORU

Adalar 2-6 derece Kar Yağışlı

Arnavutköy 1-5 derece Kar Yağışlı

Ataşehir 1-5 derece Kar Yağışlı

Avcılar 2-5 derece Kar Yağışlı

Bağcılar 2-5 derece Kar Yağışlı

Bahçelievler 2-5 derece Kar Yağışlı

Bakırköy 0-6 derece Kar yağışlı

Başakşehir 0-5 derece Kar Yağışlı

Bayrampaşa 1-5 derece Kar Yağışlı

Beşiktaş 1-5 derece Kar Yağışlı

Beykoz 2-6 derece Kar Yağışlı

Beylikdüzü 2-6 derece Kar Yağışlı

Beyoğlu 1-5 derece Kar Yağışlı

Büyükçekmece 1-6 derece Kar Yağışlı

Çatalca -1 5 derece Kar Yağışlı

Çekmeköy 1-6 derece Kar Yağışlı

Esenler 1-5 derece Kar Yağışlı

Esenyurt 1-5 derece Kar Yağışlı

Eyüp 1-5 derece Kar Yağışlı

Fatih 2-6 derece Kar Yağışlı

Gaziosmanpaşa 1-5 derece Kar Yağışlı

Güngören -1 6 derece Kar Yağışlı

Kadıköy 3-6 derece Kar Yağışlı

Kağıthane 2-6 derece Kar Yağışlı

Kartal 2-7 derece Kar Yağışlı

Küçükçekmece 1-5 derece Kar Yağışlı

Maltepe 2-6 derece Kar Yağışlı

Pendik 1-5 derece Kar Yağışlı

Sancaktepe 1-6 derece Kar Yağışlı

Sarıyer 2-5 derece Kar Yağışlı

Silivri 0-6 derece Kar Yağışlı

Sultanbeyli 1-5 derece Kar Yağışlı

Sultangazi 0-5 derece Kar Yağışlı

Şile 2-6 derece Kar Yağışlı

Şişli 1-6 derece Kar Yağışlı

Tuzla 2-5 derece Kar Yağışlı

Ümraniye 1-5 derece Kar Yağışlı

Üsküdar 2-6 derece Kar Yağışlı

Zeytinburnu 0-6 derece Kar Yağışlı