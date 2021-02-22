İstanbul hava durumu | Meteoroloji son tahminleri açıkladı: Bu hafta hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul'da bugün hava nasıl? Sıcaklıklar artacak mı? Yağış bekleniyor mu? İşte 22 Şubat itibariyle yeni haftada hacanın nasıl olacağına dair son tahminler.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA

İstanbul'da bugün az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıkların 10 derece olması bekleniyor.

HAVA DURUMU İLE İLGİLİ SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

22 ŞUBAT HAVA DURUMU

EDİRNE 12°C Az bulutlu

İZMİR 15°C Az bulutlu

ADANA 17°C Az bulutlu

ANTALYA 17°C Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

ANKARA 8°C Az bulutlu

SAMSUN 11°C Az bulutlu

TRABZON 10°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -2°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C Az bulutlu