İstanbul hava durumu son dakika | 20 Ağustos Meteoroloji hava durumu uyarısı!

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da birçok bölgede sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış İstanbul'da yer yer su baskınlarına neden oluyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.