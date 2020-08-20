İstanbul hava durumu son dakika | 20 Ağustos Meteoroloji hava durumu uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağışlar başladı. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da birçok bölgede sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış İstanbul'da yer yer su baskınlarına neden oluyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?
METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.