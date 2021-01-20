İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son dakika gelen bilgilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı, karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Ayrıca buzlanma ve don uyarılarına karşı önlem alınması gerektiği bilgisi verildi. Peki, İstanbul hava durumu nasıl? İşte son dakika hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL?

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

20 OCAK BUGÜN HAVA NASIL?

İSTANBUL 7°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA -2°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM -8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı