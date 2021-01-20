İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl?
İstanbul'da bugün hava nasıl? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Peki, İstanbul hava durumu nasıl? İşte 20 Ocak İstanbul ve yurt genelinde son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son dakika gelen bilgilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı, karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Ayrıca buzlanma ve don uyarılarına karşı önlem alınması gerektiği bilgisi verildi. Peki, İstanbul hava durumu nasıl? İşte son dakika hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL?
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
20 OCAK BUGÜN HAVA NASIL?
İSTANBUL 7°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA -2°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM -8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ -1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı