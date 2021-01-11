İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava devam edecek. Doğu'da ise karla karışık yağmut ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji donma ve buzlanma riskine karşı uyardı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte son tahminler...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor. 12 Ocak Salı günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yine kendisini gösterecek bu sefer Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da etkili olacak. Karadeniz'de de devam edecek yağış yükseklerde kara dönerken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı olacak.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 OCAK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 22°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA 19°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 18°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR 15°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C Az bulutlu ve açık