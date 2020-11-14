İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl? Yağış var mı? İşte 14 Kasım İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri...
İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Türkiye genelinde son dakika hava durumu tahminleri yayınladı. Bugün bulutlu bir havaya uyanan İstanbullular yağış olacak mı, yağışlar ne kadar sürecek merak ediyor. İşte 14 Kasım son dakika hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul ile Edirne'nin güneyinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
14 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
BURSA °C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C Parçalı bulutlu
ADANA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C Az bulutlu ve açık