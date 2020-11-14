MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020
ABONE OL
14.11.2020 - 10:11 |

İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl? Yağış var mı? İşte 14 Kasım İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri...

İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Türkiye genelinde son dakika hava durumu tahminleri yayınladı. Bugün bulutlu bir havaya uyanan İstanbullular yağış olacak mı, yağışlar ne kadar sürecek merak ediyor. İşte 14 Kasım son dakika hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul ile Edirne'nin güneyinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

14 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BURSA °C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C Parçalı bulutlu

ADANA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C Az bulutlu ve açık

    Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddasıKağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    700 bin liralık tablet bağışı ile gündem olmuştu! Holding süsü ile dolandırıcılık

    700 bin liralık tablet bağışı ile gündem olmuştu! Holding süsü ile dolandırıcılık

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Balkondan sepetle sarkıttılar! Dehşet saçtılar...

    Balkondan sepetle sarkıttılar! Dehşet saçtılar...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet