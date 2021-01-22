İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kısa süreli yağan kar yağışının yeniden geri dönmesi bekleniyor. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde ve İstanbul'da son dakika hava durumu tahminleri.
İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri merak ediliyor. Kar yağacak mı? Sorusuna yanıt arıyan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. İstanbul'da önümüzdeki hafta meydana gelecek yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülke genelinde büyük bir çoğunlukla kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
22 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hava durumu bugün 13 derece olması bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasında yerel sağanak yağış bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
EDİRNE 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ADANA 14°C Az bulutlu
ANTALYA 15°C Az bulutlu
ANKARA 5°C Parçalı bulutlu
RİZE 11°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -7°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C Az bulutlu ve açık