İstanbul hava durumu son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri merak ediliyor. Kar yağacak mı? Sorusuna yanıt arıyan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. İstanbul'da önümüzdeki hafta meydana gelecek yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülke genelinde büyük bir çoğunlukla kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

22 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava durumu bugün 13 derece olması bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasında yerel sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

EDİRNE 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ADANA 14°C Az bulutlu

ANTALYA 15°C Az bulutlu

ANKARA 5°C Parçalı bulutlu

RİZE 11°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -7°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C Az bulutlu ve açık