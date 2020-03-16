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16.03.2020 - 12:37 | | İHA

İstanbul Havalimanı’nda “Kırmızı Bant” uygulaması

İstanbul Havalimanı’nda kırmızı bant uygulaması başladı. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınına karşı önlemler hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda “Kırmızı Bant” uygulaması

Bir süredir tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye’de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.

"KIRMIZI BANT" UYGULAMASI GÜVENLİK VE PASAPORT NOKTALARINDA"

Çin’de Corona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye’de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı’nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi.

Son olarak yolcuların Corona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.

 

İstanbul Havalimanı’nda “Kırmızı Bant” uygulaması

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