Son dakika: İstanbul için flaş yağmur uyarısı! 'Gece yine gelecek'

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:

''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha… Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.

Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler. (Sel oluşur mu?) Sel zeminle alakalı bir durum. Ama bu tür yağışlar irili ufaklı su baskınları yapar. Kısa sürede geldiği için su baskını yapar.

(Dolu uyarısı yapmaya gerek var mı?)

Var ama dolunun şöyle bir durumu var. Daha iri taneli Çanakkale için söz konusu. İstanbul için irili ufaklı sağanak geçişlerini görebiliriz. Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde...

Sel riski Batı Karadeniz için söz konusu. Sakarya’dan başlayıp, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli sağanaklar var. Yağışın miktarı İstanbul’dakinin 3-4 katından daha fazla. Aynı zamanda dolu da var. Batı Karadeniz’e dikkat. Batı Karadeniz için 1 gün sürecek. Yarın gece ve Perşembe’ye uzanacak şekilde Karadeniz’in Orta ve doğusunda olacak. Sel riski söz konusu… Çarşamba ve Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerine dikkat diyoruz.''