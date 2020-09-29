Muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, kuvvetli rÃ¼zgar ve hortum oluÅŸma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Avrupa yakasÄ±nda etkili olan dolu nedeniyle vatandaÅŸlar da zor anlar yaÅŸadÄ±.

Prof. Dr. Orhan Åžen, BoÄŸaz Ã§evresi ve Anadolu yakasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olduÄŸunu belirterek, ''AracÄ±nÄ±zÄ± da gÃ¼venli bir yere koyun. ' uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±da ise vatandaÅŸlarÄ±n ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve hortum oluÅŸma riski gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r ifadelerine yer verildi.Â

YOLLAR GÃ–LE DÃ–NDÃœ, ARAÃ‡LAR SU ALTINDA KALDI

TopkapÄ±'da altgeÃ§idi su bastÄ±. Ä°ki otomobil ve bir servis minibÃ¼sÃ¼ sular iÃ§inde kaldÄ±. Ä°ki otomobil tamamen sulara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n iÃ§erisinde mahsur kalanlar dikkat Ã§ekti. Ä°tfaiye ekiplerinin sevk edildiÄŸi bÃ¶lgede mahsur kalanlar kurtarÄ±ldÄ±.

Okmeyda'nÄ±nda ise yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± gÃ¶le dÃ¶nen yolda otobÃ¼s ve bir otomobil mahsur kaldÄ±. OtobÃ¼steki yolcular kurtarÄ±lmayÄ± beklerken, itfaiye ekipleri araÃ§larÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

VALÄ°LÄ°KTEN AÃ‡IKLAMA

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Ä°stanbul genelinde, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re; gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geÃ§iÅŸlerinin yerel kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r' denildi.

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SEMT PAZARINI SEL BASTI

ArnavutkÃ¶y'de saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ sele neden oldu. Semt pazarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu sokaklar nehre dÃ¶nerken vatandaÅŸlar zor anlar yaÅŸadÄ±. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.

Meteoroloji'nin uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ArnavutkÃ¶y'de baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ bazÄ± bÃ¶lgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde SalÄ± gÃ¼nleri kurulan semt pazarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yaÄŸmur giderlerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± pazar alanÄ±nÄ± bir anda sel bastÄ±. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dÃ¶nerken pazardakiler zor anlar yaÅŸadÄ±.Â

Saat 12.00 civarlarÄ±nda Meteoroloji'nin radar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.Â

29 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N SARI ALARM

Meteorolojiâ€™den 29 il iÃ§in il iÃ§in sarÄ± kod uyarÄ±sÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ä°Ã§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz ile Ã‡orum, Yozgat ve KÄ±rÅŸehir Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼ney ve batÄ±, doÄŸu bÃ¶lgelerde kuzey ve doÄŸu yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Ã¶ÄŸle saatlerinde Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, Ä°Ã§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ã¶ÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde KÃ¼tahya, Sakarya, Zonguldak, BartÄ±n, Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k, Kastamonu, EskiÅŸehir ve Ã‡ankÄ±rÄ± Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n kuzey ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± (21-50 kg/m2) bekleniyor.

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VALÄ°LÄ°K UYARDI

Ã–te yandan AnkaraÂ ValiliÄŸi'ndenÂ Meteoroloji'nin yaptÄ±ÄŸÄ±Â yaÄŸÄ±ÅŸÂ uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama daÂ valiliktenÂ geldi.Â

ValilikÂ Twitter hesabÄ±nda ÅŸu sÃ¶zlere yer verildi; "BugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Ankara'nÄ±n Kuzey Ä°lÃ§elerinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekmektedir"

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde kuzey ilÃ§elerinde kuvvetli olmak Ã¼zere il geneli saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve gece saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± bulutlu 30

Adana: Az bulutlu 35

Bursa: ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve gece saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 29

Antalya: Az bulutlu, zamanla iÃ§ kesimleri parÃ§alÄ± bulutlu 34

Samsun: ParÃ§alÄ± bulutlu 29

Trabzon:ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 23

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 35