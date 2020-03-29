İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması

Müdürlükten yapılan açıklamada, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük ortalama 15 bin normal poliklinik ve 2 bin acil servis muayene hizmetinin verildiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinden sonra acil muayene sayılarına ilaveten, korona olası/kesin tanılı hastalar ve bu enfeksiyonun olduğunu düşünenlerin müracaatının, acil servis yükünün normalin çok üzerine çıkmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koronavirüs tanı ve tedavi merkezi olduğu, hastanede hızlı koronavirüs tetkiki yapıldığı şeklindeki yayınlar, hastanemize başvuru sayısında olağan dışı bir artış olmasına sebebiyet vermiştir. Bu yayınların etkisiyle tetkik için uzun kuyruklar oluşmuş ancak kısa süre içinde Müdürlüğümüzün ve Başhekimliğin müdahalesiyle vatandaşımıza sadece klinik şikayeti olanlara tetkik yapıldığı ifade edilerek, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmiştir. 25 Mart 2020 tarihinin akşam saatlerinde de acil servisimize klinik şikayeti ile yoğun başvuru olmuş, yarım saat içinde Müdürlüğümüzün müdahalesi ile bu hastalar diğer hastanelerimize ambulanslarımızla taşınmıştır."

Açıklamada, "Tüm bu önlemlere ve çok kısa sürede müdahale edilmesine rağmen, cep telefonu ile görüntü alınıp bu yoğunluk genel bir yoğunluk gibi sosyal medyada yayınlanmıştır. Dünyayı tehdit eden bu salgında en iyi mücadele örneklerinden birini sergileyen hastane ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu bozan, toplumumuzda yanlış anlaşılmalara sebep olan bu yayınların dikkate alınmamasını önemle rica ediyor, bu mücadelede toplumumuzun her kesiminin birlik ve dayanışma içerisinde olmasını arzu ediyoruz." ifadelerine yer verildi.