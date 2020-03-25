MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Polisi, corona virüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor
ABONE OL
25.03.2020 - 16:12 | | DHA

İstanbul Polisi, corona virüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları corona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

İstanbul Polisi, corona virüse karşı anonsla uyarılarını sürdürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları devriye gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor.

Kağıthane, Sultangazi, Tuzla, Büyükçekmece, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çekmeköy'de devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda ''Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Bu arada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine ise dezenfektan ve maske koyuldu. Hizmet binasına girecek kişilerin ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri ve maske takmaları isteniyor.

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildiBOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu!

Yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu!

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Sıradaki Haber