Son dakika! İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar Bakırköy D-100 Karayolunda trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte zaman zaman duraksamalar oldu. İBB trafik verileri haritasına göre saat 09.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.