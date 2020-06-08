08.06.2020 - 09:03 | | DHA
Son dakika! İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar Bakırköy D-100 Karayolunda trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte zaman zaman duraksamalar oldu. İBB trafik verileri haritasına göre saat 09.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.
İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladık. Trafiğin önemli bir sorun olduğu Megakent İstanbul’un önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı.