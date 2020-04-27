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27.04.2020 - 01:02 | | DHA

İstanbul Valiliği sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı

İstanbul Valiliği 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı.

İstanbul Valiliği sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı

 

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada: "23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbulda; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çakma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5. 501 idari işlem yapıldı. Ayrıca, 50.417 trafik denetiminde, 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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