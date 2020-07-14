İstanbul Valiliği'nde Ayasofya toplantısı

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Vali Yerlikaya, Twitter hesabından fotoğraflarla, "Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." mesajı paylaştı.