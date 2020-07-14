14.07.2020 - 18:27 | | DHA
İstanbul Valiliği'nde Ayasofya toplantısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Vali Yerlikaya, Twitter hesabından fotoğraflarla, "Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." mesajı paylaştı.
Ömer Halisdemir'in kardeşi konuştu! Ağabeyime ilk kurşunu sıkan...Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.