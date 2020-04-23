23.04.2020 - 17:08 |
İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda MFÖ konseri
Konser öncesi kısa bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Gelecek yıl coşkumuz, sevincimiz İstanbul'dan yine taşacak inşallah. Bugün Ramazan'ın arefesi aynı zamanda. Atatürk İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı rahmet ve şükranla yad ediyorum'' dedi.
Konserde şarkıları MFÖ'den Mazhar Alanson ve Fuat Güner söyledi. ''Özkan neden yok'' sorusuna Fuat Güner cevap verdi. Güner, ''Özkan kanser tedavisi nedeniyle, doktorunun riskli olabilir uyarısı nedeniyle aramızda yok'' dedi.
Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.