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19.06.2020 - 13:24 | | AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayarak elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Tatil başlıyor" konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

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