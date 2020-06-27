Ä°stanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS iÃ§in "Sessizlik" mesajÄ±

27.06.2020 - 10:56 | | AA
Ä°stanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajÄ±
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (YKS) girecek Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±navda olduÄŸu saatlerde sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbullulara "sessizlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â
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Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerde Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.
Â Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "Sevgili Ä°stanbullular, LÃ¼tfen Sessizlik" ifadelerini kullandÄ±.
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