Ä°stanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS iÃ§in "Sessizlik" mesajÄ±

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27.06.2020 - 10:56 | | AA

Ä°stanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajÄ±

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (YKS) girecek Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±navda olduÄŸu saatlerde sosyal medya hesabÄ±ndan Ä°stanbullulara "sessizlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ä°stanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "Sessizlik" mesajÄ±

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Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerde Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Â Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "Sevgili Ä°stanbullular, LÃ¼tfen Sessizlik" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul Valisi Yerlikayadan YKS iÃ§in Sessizlik mesajÄ±

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SokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± baÅŸladÄ±!YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayÄ±sÄ±yla 15.00'e kadar uygulanacak sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± baÅŸladÄ±.
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