03.02.2020 - 17:06 |
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin geçtiği tarih
Kış mevsiminin son ayında beklenen kar haberi geldi. Meteoroloji yaptığı uyarıda İstanbul'a kar yağacağını belirtti. Şimdi İstanbullular "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
Şubat ayıyla birliket İstanbullular ilk karla tanışacak. Karın yağmasına neredeyse saatler kaldı. Hava sıcaklığı yarından itibaren hissedilir derecede düşüyor. Şimdi İstanbul'da yaşayan halk "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" diye soruyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji’den gelen bir son dakika haberine göre, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da da Perşembe, Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağın uyarısı yapıldı. Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.