İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin geçtiği tarih

Şubat ayıyla birliket İstanbullular ilk karla tanışacak. Karın yağmasına neredeyse saatler kaldı. Hava sıcaklığı yarından itibaren hissedilir derecede düşüyor. Şimdi İstanbul'da yaşayan halk "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" diye soruyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji’den gelen bir son dakika haberine göre, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da da Perşembe, Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağın uyarısı yapıldı. Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.