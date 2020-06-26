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26.06.2020 - 11:35 | | DHA

İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk temizlik görevlisini depoya kilitledi

Son dakika haberi... Sultangazi'de temizlik görevlisi 15 yaşındaki çocuk tarafından depoya kilitlendi. Yetiştirme yurdundan kaçtığını söyleyen çocuk, temizlik görevlisini kendisine sigara vermediği ve küfür ettiği için depoya kilitlediğini söyledi. Temizlik görevlisi çevredekilerin yardımıyla kilitlendiği depodan çıkartıldı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli olduğu öğrenilen temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın genel temizliğini yaptıktan sonra temizlik malzemelerini parkın içerisinde bulunan depoya bıraktı. Bir anda deponun kapağının kapatılması ve kilitlenmesi üzerine panik yaşayan temizlik görevlisinin bağırması üzerine parkta bulunan vatandaşlar görevlinin yardımına koştu.

İtfaiyeye haber veren vatandaşlar deponun kapağının Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini fark etti. Vatandaşlar, küçük çocuktan anahtarı alarak, deponun kapağını açtı. Depoda kısa bir süre mahsur kalan temizlik görevlisi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini, vatandaşların yardımıyla depodan çıkartıldığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım" diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

İstanbulda 15 yaşındaki çocuk temizlik görevlisini depoya kilitledi

"ÜZERİNE KAPAĞI KAPATTIM, KİLİTLEDİM"

Parkta oturduğunu ve temizlik görevlisinden sigara istediğini söyleyen 15 yaşındaki Hikmet Ali K., "Kendisinden sigara istedim vermedi. Bana küfür etti. Sopayla ayaklarıma vurdu. 'Bekle burada geleceğim' dedi. Sonra depoya girdi. Orada bulunan sopayı çıkarıp bana vuracaktı. Benim de zoruma gitti. Ben de üzerine kapağı kapattım, deponun kapısını kilitledim" dedi.

"YURTTAN KAÇTIM"

Eyüpsultan'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi'nde kaldığını öne süren Hikmet Ali K., buradan kaçtığını ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan teyzesinin yanında kaldığını söyledi. Çocuğun yanında bulunan Nedim Duman ve Emre Gürkan isimli iki genç, Hikmet Ali K.'nın yurttan kaçtığını belirterek, çocuğa sahip çıktıklarını söylediler.

    Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
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