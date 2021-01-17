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17.01.2021 - 15:50 | | DHA

İstanbul’da ambulans devrildi! Faciadan dönüldü

İstanbul Çatalca’da karlı yolda Ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans yol kenarına devrildi. Ambulansta şans eseri hasta olmadığı öğrenilirken, kazada yaralanan olmadı.

Çatalca Başakköy Mahallesi girişinde karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıkarak devrildi. Ambulans'a yaralı olmadığı öğrenilirken, kaza sonucunda ambulans personelinden de kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, ambulansın görev yerine döndüğü öğrenildi.

Ambulans personeli ise olay yerine gelen başka bir ambulansa alındı.

 

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