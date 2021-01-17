İstanbul’da ambulans devrildi! Faciadan dönüldü

Çatalca Başakköy Mahallesi girişinde karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıkarak devrildi. Ambulans'a yaralı olmadığı öğrenilirken, kaza sonucunda ambulans personelinden de kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Kaza ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, ambulansın görev yerine döndüğü öğrenildi.
Ambulans personeli ise olay yerine gelen başka bir ambulansa alındı.
Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldiGelen bir son dakika haberine göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.