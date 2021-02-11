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11.02.2021 - 18:52 | | AA

İstanbul'da aranan cinayet sanığı Marmaris'te yakalandı

İstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da "tasarlayarak adam öldürme" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yaralama" suçlarından aranan şüpheli M.Ö'nün Marmaris'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip ve izleme sonucu Osmaniye Mahallesi Camiyanı Sokak'taki bir evde saklandığı belirlenen M.Ö, operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Marmaris 3. Asliye Mahkemesince tutuklandı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Tabloda vaka sayısı ve vefat sayısındaki düşüş eğilimi dikkat çekti.
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