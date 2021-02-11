İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor! İşte İstanbul barajlarında son durum...

Baraj doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ocak ayında İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkili olan kar ve yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranları da artmaya başladı. Hafta sonu yurdu etkisi altına alması beklenen kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranlarında son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul'da baraj doluluk oranları 11 Şubat tarihinde % 45,09 seviyesine kadar yükseldi. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı ile barajların doluluk oranlarının maksimum seviyelere yükselmesi hatta bazı uzmanların değerlendirmelerine göre barajların kapaklarının açılmak zorunda kalabileceği söylendi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında % 41,95 olan baraj doluluk oranı 11 Şubat itibariyle bu seviyeyi geçti ve % 45,09 seviyesine yükseldi. Böylelikle İstanbul'da barajlar son 6 ay içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da Ömerli barajında doluluk oranı 51,48, Pabuçdere'de 20,83, Sazlıdere'de 21,68, B.Çekmece'de 46,99, Alibeyköy 51,65, Terkos 43,34, Kazandere 81,22, Elmalı 51,30, Darlık 54,04 ve Istrancalar 64,09 seviyesinde