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11.02.2021 - 14:47 |

İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor! İşte İstanbul barajlarında son durum...

Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor. Son yılların en kurak Ekim, Kasım ve Aralık ayını geçiren ülkemizde barajlar alarm vermeye başlamıştı. İstanbul'da Ocak ayında başlayan yağışlar öncesinde doluluk oranları % 20'lerin altına inmişti. İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurun ardından barajlar geçtiğimiz yıldaki seviyelere yaklaştı. Peki Baraj doluluk oranlarında son durum ne?

İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor! İşte İstanbul barajlarında son durum...

Baraj doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ocak ayında İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkili olan kar ve yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranları da artmaya başladı. Hafta sonu yurdu etkisi altına alması beklenen kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranlarında son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul'da baraj doluluk oranları 11 Şubat tarihinde % 45,09 seviyesine kadar yükseldi. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı ile barajların doluluk oranlarının maksimum seviyelere yükselmesi hatta bazı uzmanların değerlendirmelerine göre barajların kapaklarının açılmak zorunda kalabileceği söylendi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında % 41,95 olan baraj doluluk oranı 11 Şubat itibariyle bu seviyeyi geçti ve % 45,09 seviyesine yükseldi. Böylelikle İstanbul'da barajlar son 6 ay içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da Ömerli barajında doluluk oranı 51,48, Pabuçdere'de 20,83, Sazlıdere'de 21,68, B.Çekmece'de 46,99, Alibeyköy 51,65, Terkos 43,34, Kazandere 81,22, Elmalı 51,30, Darlık 54,04 ve Istrancalar 64,09 seviyesinde

İstanbulda baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor İşte İstanbul barajlarında son durum...

 

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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