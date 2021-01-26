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26.01.2021 - 11:05 |

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum ne? Barajların doluluk oranları yükselmeye devam ediyor

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin son yılların en kurak yıllarından birini geçirmesi beraberinde Ekim, Kasım ve Aralık ayında beklenen yağışların gelmemesinin ardından 8 Ocak tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları 19,16'ya kadar düşmüştü. 8 Ocak tarihinden itibaren etkili olan yağışlar beraberinde gelen kar yağışı ile birlikte İstanbul'un baraj doluluk oranları da yükselmeye devam ediyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum ne? Barajların doluluk oranları yükselmeye devam ediyor

Son yılların en kurak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının geride kalmasının ardından birçok ilde barajların su seviyesi alarm vermeye başlamıştı. Barajlardaki su seviyelerinde yaşanan azalmaların ardından Ocak ayı içerisinde etkili olmaya başlayan yağışlar ile birlikte İstanbul başta olmak üzere tüm illerde barajların doluluk oranları da hızla yükselmeye başladı. 8 Ocak'ta İstanbul'da barajlardaki su seviyesi % 19,16'ya kadar gerilemişti. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum?

İSTANBUL BARAJLARINDA GENEL DOLULUK ORANI

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları da yükselmeye devam ediyor. 26 Ocak İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların genel doluluk oranı % 33,37 seviyesinde!

İstanbulda baraj doluluk oranlarında son durum ne Barajların doluluk oranları yükselmeye devam ediyor

İstanbulda baraj doluluk oranlarında son durum ne Barajların doluluk oranları yükselmeye devam ediyor

 

 

Direğe dayalı halde cansız bedeni bulunduAntalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
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