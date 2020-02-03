İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, kar yağacak mı? 3 Şubat Metoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı