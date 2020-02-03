İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, kar yağacak mı? 3 Şubat Metoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu tahminleri
İstanbul'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'a yağışlı hava yeniden yaklaşmaya başladı. Silivri ve Çatalca'da sağanak yağışı etkili oluyor. Peki İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İşte 15 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını sürdürdüğü İstanbul'da 3 Şubat Pazartesi gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı