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05.02.2020 - 23:45 |

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 6 Şubat Metoroloji'den Ankara ve İzmir'e son dakika uyarıları

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere yarın Türkiye'deki hava durumu ile ilgili son raporları yayınladı. Dün yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından bugün de sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Peki, 6 Şubat Perşembe yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 6 Şubat Metoroloji'den Ankara ve İzmir'e son dakika uyarıları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum'un güney kesimleri, Muş, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, yarın İç Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 4°C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 4°C, 6°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 9°C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

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