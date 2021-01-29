MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da dev dalgalar!
ABONE OL
29.01.2021 - 17:12 |

İstanbul'da dev dalgalar!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu. Üsküdar'da, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşların dalgaları arkasına alıp selfie çektiği görüldü.

İstanbul'da dev dalgalar!
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor! Üsküdar dev dalgalar
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor! Üsküdar dev dalgalar
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor! Üsküdar dev dalgalar
Haberin Tüm Fotoğrafları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Üsküdar sahilde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da dalgaları arkasına alarak selfie çekti.

Sahilde yürüyüş yapan Ercan İmrek, "Bugün lodos var, boğazın durumu çok güzel. Bu manzarayı kaçırmak istemedik. İstanbul müthiş bir şehir. Avrupa’yı gezdik ama böyle bir yer yok. Dalgalardan ıslandık ama moralimiz bozulmadı." diye konuştu.

İstanbulda dev dalgalar

 

İki grup arasında kavga çıktı! 6 kişi gözaltına alındıBartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazadan kurtuldu ama uçurumdan kurtulması kolay olmadı

Kazadan kurtuldu ama uçurumdan kurtulması kolay olmadı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

29 Ocak korona son durum nedir? Koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

29 Ocak korona son durum nedir? Koronavirüs vaka, hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet