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23.01.2021 - 13:30 | | DHA

İstanbul'da dilencinin kundağından oyuncak bebek çıktı

İstanbul Şile'de "Kardeşler aç abi" pankartıyla dilenen kadının kucağından oyuncak bez bebek çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dilencinin kundağından oyuncak bebek çıktı

İstanbul Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı.

Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı. Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

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