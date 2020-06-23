İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak? 23 Haziran İstanbul hava durumu raporu

Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu açıklamasında birçok il ve bölge için kkuvvetli yağış uyarısı yapılırken uyarı yapılan bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sabah saatlerinden itibaren gösterdi. İşte İstanbuk hava durumu raporu...

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.