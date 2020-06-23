23.06.2020 - 12:00 |
İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak? 23 Haziran İstanbul hava durumu raporu
Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafından birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken İzmit'te etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'da ikamet eden milyonlarca vatandaş hava durumu bugün nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bugün İstanbulda parçalı çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte 23 Haziran İstanbul hava durumu raporu...
Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu açıklamasında birçok il ve bölge için kkuvvetli yağış uyarısı yapılırken uyarı yapılan bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sabah saatlerinden itibaren gösterdi. İşte İstanbuk hava durumu raporu...
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.