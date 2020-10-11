İstanbul'da inanılmaz anlar! Aile boyu yankesicilik

Beyoğlu ve Şişli’de araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek plakasını gizleyen şüphelilerin yaya geçidi gibi yerlerde hazır bekleyerek, araçları yayaların üzerine sürdükleri ve yankesicilik yaptıkları bilgileri üzerine polis çalışma başlattı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimlik ve eşkalini belirledi. Aynı aileye mensup şüpheliler Haydar T. (27), Samet T. (18), Aycan T. (29) ve Gülşah T. (47), Şişli’de dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 205 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Haydar T.’nin 39, Samet T.’nin 35, Gülşah T.’nin 19 ve Aycan T.’nin 66 suç kaydının bulunduğu belirlenirken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen insanların üzerine araç sürdüğü, bu kişilerin panik olduğu anda da şüphelilerden birinin yankesicilik yaptığı görülüyor. Ayrıca şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını keçeli kalemle boyayarak değiştirmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.