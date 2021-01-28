İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji son dakika hava durumu İstanbul

İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? işte 28 Ocak İstanbul hava durumu son dakika bilgileri.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor. Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul'un kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası, Kocaeli Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

EDİRNE 4°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 1°C Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

BOLU 1°C Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

RİZE 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu