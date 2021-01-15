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15.01.2021 - 09:47 | | DHA

İstanbul'da kar yağışı! Kartpostallık görüntüler

Kar yağışının etkisini göstermesiyle işe gitmek için dışarıya çıkanlar adeta beyaza bürünmüş bir İstanbul ile karşı karşıya kaldı. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı! Kartpostallık görüntüler

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların da karın üzerinde bisiklete binmeyi tercih ettiği görüldü.

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Can Alanç,"Çok şükür günlerdir kar yağışı bekliyorduk. Manzara Çamlıca Tepesi'nde süper. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kar yok denecek kadar azdı burası çok güzel. "diye konuştu. Hatıra fotoğrafı çekmek için geldiğini söyleyen Mehmet Çakır "Bu karı poşetlere koyup baraja dökelim, yoksa yazın çok ihtiyacımız olacak. Çok özlemiştik. Manzarayı görmeye geldik" diye konuştu.

İstanbulda kar yağışı Kartpostallık görüntüler

İstanbulda kar yağışı Kartpostallık görüntüler

İstanbulda kar yağışı Kartpostallık görüntüler

İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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