İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.

- EKİPLERİN YOLLARDA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.

Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE BOYU SÜRDÜ

İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kalırken, bazı vatandaşlar kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktı.

İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Sultangazi'de kar yağışına dayanamayan bazı vatandaşlar kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Parkta kar topu oynayan vatandaşların doyasıya eğlendi. Yakınlarıyla kar topu oynayan bir mahalle sakini, bu kadar kar beklemediğini dile getirdi. İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü.