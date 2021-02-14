Son dakika: Yeni haftada hava nasıl olacak? Perşembe günü...

Cuma günü Marmara bölgesini terk eden kar yağışı bu kez karla karışık yağmurla geri geliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek ve karla karışık yağmur etkili olacak. Ankara'da soğuk ama güneşli bir hava bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 10 dereceye kadar çıkacak ve güneş kendisini gösterecek.