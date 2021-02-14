• 14 Şubat 2021 - 18:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yeni haftada hava nasıl olacak? Perşembe günü...
Kar yurdu terk edecek mi yeni haftada hava nasıl olacak sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı başladı. Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime kar tatili haberleri gelirken yeni haftanın meteoroloji raporu da yayımlandı. Bu hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Fakat perşembe günü kar yağışı ülkeyi terk ediyor. İşte 5 günlük hava dururumu tahmin raporu.
• 14 Şubat 2021 - 18:51 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Ankara'da çarşamba gününe kadar etkili olacak kuvvetli kar yağışı başlıyor. Salı gününe Ankara'da kar yağışının 8-20 cm bulması bekleniyor. Pazartesi ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ortalama sıfır derecede seyrediyor. Perşembe günü parçalı bulutlu hava cuma günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.
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Pazartesi günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bursa'da soğuk hava etkisini gösterecek. Antalya'da sağanak yağış İzmir'de ise bulutlu bir hava etkili olacak. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 18 dereceyi bulacak.
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